Irak: recettes pétrolières record en février, au plus haut depuis huit ans

Deuxième plus gros producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Irak dispose d'immenses réserves d'hydrocarbures et l'or noir représente plus de 90% de ses revenus.

"Les revenus réalisés par l'exportation du pétrole brut en février 2022 sont les plus élevés en huit ans", a indiqué le ministère dans un communiqué, sans préciser la date ni le montant du précédent record.