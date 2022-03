Strade Bianche: un duel entre Alaphilippe et Pogacar pour succéder à van der Poel? (direct)

Elle est la course que tous les cracks du vélo actuels apprécient. Il suffit de regarder le récent palmarès pour s’en convaincre. Son parcours atypique avec un tiers de sa distance disputé sur des chemins non goudronnés au profil accidenté qui le rend très sélectif, associé au tempérament offensif des ténors actuels, ont placé les Strade Bianche (les routes blanches) italiennes au niveau des courses les plus attractives du calendrier.

Suivez la course en direct :

À tel point que l’épreuve du World Tour dispute autour de Sienne, qui ne fête samedi que sa 16e édition, est considérée déjà comme un possible Monument qui viendrait s’ajouter aux cinq traditionnelles courses d’un jour qui ont fait la grandeur du sport cycliste (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie). Si le dernier vainqueur le Néerlandais Mathieu van der Poel ne pourra défendre ses chances en raison d’une blessure, tout comme Egan Bernal, troisième en 2021, et si le champion de Belgique Wout van Aert, lauréat en 2020, a préféré disputer Paris-Nice qui débute dimanche, les candidats à la victoire restent nombreux et de qualité.