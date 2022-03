Peter Verbeke, le CEO d’Anderlecht, se confie: «Tout miser sur la finale de la Coupe de Belgique serait une erreur»

Après l’ivresse de la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique (elle se disputera le lundi 18 avril), Anderlecht doit se reconcentrer sur le championnat. À cinq journées de la phase classique, les Mauves occupent la quatrième place du classement et sont bien partis pour disputer les Playoffs 1. Les joueurs de Vincent Kompany risquent, donc, d’avoir une fin de saison intense à gérer. Mais ce n’est pas un problème pour Peter Verbeke, le CEO du club bruxellois, qui profite du moment présent.

« Il y a deux ans, nous avons lancé un projet dans lequel nous voulions remettre de l’ambiance dans le club et faire en sorte que les supporters nous soutiennent. Jeudi a été le premier bon moment fort », avoue le principal intéressé dans les colonnes du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. « Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau rêver d’un trophée avec Anderlecht. Mais il n’y a pas de soulagement, car nous n’avons encore rien entre les mains. Bien sûr, tout le monde ici met la barre très haut et il y a de la pression à chaque match. C’est comme ça que ça se passe au RSCA. Mais pour l’instant, nous sommes à un point où les choses peuvent aller dans tous les sens, en ce qui concerne les champions play-offs ou la finale de la Coupe. La frontière entre l’euphorie et la tristesse peut être très mince. C’est pourquoi j’espère que les joueurs vont rapidement tourner la page et se concentrer à nouveau sur le championnat. »