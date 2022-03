Guerre en Ukraine: Nikita Mazepin critique la «démarche unilatérale» de la fin de son contrat

Plus tôt dans la journée, Haas avait annoncé qu’elle mettait fin « avec effet immédiat » au contrat de Mazepin ainsi qu’à son partenariat avec l’entreprise russe Uralkali, dont le propriétaire est Dmitry Mazepin, le père de Nikita et proche de Vladimir Poutine.

« Je suis très déçu d’apprendre que mon contrat en F1 a été rompu. Bien que je comprenne les difficultés posées, la décision de la FIA et ma volonté d’accepter les conditions proposées pour continuer ont complètement été ignorées et aucune procédure n’a été suivie dans cette démarche unilatérale. J’aurai plus à dire dans les prochains jours », a confié Mazepin.