Marathon de Tokyo: Eliud Kipchoge, le retour du roi

La saison des marathons est de retour. Sept mois après la conquête de son deuxième titre olympique à Sapporo, Eliud Kipchoge, 37 ans, le meilleur spécialiste de l’histoire, revient sur le bitume ce dimanche matin à Tokyo. Le Kenyan, recordman du monde de la distance en 2h01.39 (Berlin 2018), qui s’est déjà imposé dans trois des six « majeurs » (Berlin, Chicago, Londres) et qui compte 13 victoires sur 15 marathons disputés, tentera de compléter sa collection. Il lui restera alors à vaincre à Boston et New York pour avoir la totale !

Kipchoge, qui a pris le temps de bien récupérer après sa victoire aux JO devant le Néerlandais Abdi Nageeye et Bashir Abdi, mise sur un passage à la mi-course en 60 minutes pour améliorer sa meilleure marque ou, à tout le moins, battre le record du parcours détenu depuis 2017 par son compatriote Wilson Kipsang en 2h03.58. Ses deux principaux rivaux seront les Ethiopiens Birhane Legese (2h02.48) et Mosinet Geremew (2h02.55), les 3e et 4e marathoniens les plus rapides de l’histoire.