Paris-Nice: Jumbo-Visma avec Wout van Aert, Primoz Roglic vise le général

Wout van Aert, de son côté, a décidé de faire l’impasse sur les Strade Bianche et a choisi Paris-Nice pour préparer les classiques flandriennes. Le vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad samedi dernier aura plusieurs chances de victoire d’étape avec la première étape dimanche et la double montée de Breuil-Bois-Robert (1,2 km à 6%). Les deuxième et troisième étapes pourraient également lui convenir, tout comme le chrono de 13,4 km de la quatrième étape.

En plus de van Aert, Van Hooydonck et Roglic, l’Australien Rohan Dennis, le Français Christophe Laporte et les Néerlandais Mike Teunissen et Steven Kruijswijk complètent la sélection de Jumbo-Visma.