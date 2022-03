Coupe Davis: Goffin et Gillé perdent le double, la Belgique menée contre la Finlande

La Belgique est menée 2-1 face à la Finlande dans les qualifications pour la phase de groupe de la Coupe après la défaite 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) de Sander Gillé et David Goffin face à Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara dans le double samedi à Espoo en Finlande. La rencontre a duré 2 heures et 11 minutes.