Le gazon en rouleau: du vert clinquant sur le rêve pavillonnaire

Ce gazon « plus vrai que nature » n’est plus réservé aux terrains de football et aux greens de golf. Il a fait son apparition dans les jardins des particuliers.

Il faut désormais quelques heures tout au plus pour avoir une splendide pelouse : verte, dense et résistante. La prouesse tient à un produit, le gazon en rouleau. Son succès a grandi ces dernières années et, avec lui, la surface des étendues où des entreprises spécialisées se chargent de le faire pousser avant de le conditionner – en rouleau donc – et de l’envoyer verdir des parcelles diverses de terre.