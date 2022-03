Tadej Pogacar après sa victoire aux Strade Bianche: «Je n’y ai cru qu’à 5 km de l’arrivée» (vidéo)

« Étonnant, incroyable », furent les premiers mots de Tadej Pogacar interrogé à l’arrivée des Strade Bianche qu’il a éclaboussées de son talent après s’être échappé seul à plus de 50 km de Sienne. « Ce n’est qu’à 5 kilomètres de l’arrivée que j’ai pensé que je pouvais gagner. Même dans la dernière montée (dans le dernier des 184 kilomètres, NDLR), je me suis retourné pour voir si quelqu’un revenait. Je suis super content d’y être arrivé. »

Questionné sur son sentiment au moment de son attaque aussi loin de l’arrivée, le N.1 mondial a répondu : « normalement, c’est l’endroit où la course se lance. J’ai placé mon plus gros effort à Santa Maria, dans la montée, et personne n’a suivi. Je me suis retrouvé seul et j’y suis allé à fond. Je n’étais pas sûr (de gagner, NDLR), jusqu’à la dernière montée. Je regardais tout le temps où étaient les autres. C’était très intense, mon énergie diminuait de plus en plus et je suis parvenu à la gérer jusqu’au bout. »