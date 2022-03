La réaction géniale d’un joueur à deux doigts de s’en prendre à Christian Eriksen après une faute (vidéo)

Christian Eriksen est bel et bien de retour au football, lui qui vit désormais avec un défibrilateur interne depuis son arrêt cardiaque à l’Euro l’été dernier. Après une montée au jeu la semaine dernière, c’est cette fois en tant que titulaire que le Danois a disputé le match entre Brentford et Norwich. Mieux encore : il a tiré le corner qui a permis à son équipe d’ouvrir le score, avant de s’imposer 1-3. Eriksen était aussi impliqué dans un moment qui prête à sourire.

En fin de première mi-temps, le milieu de terrain danois s’est rendu coupable d’une vilaine faute sur Brandon Williams. Les deux hommes se retrouvent alors au sol et le défenseur de Norwich, visiblement en colère, semble prêt à en découdre avec le fautif...avant de se raviser en se rendant compte qu’il s’agit d’Eriksen. Williams a alors rangé ses poings et opté pour un approche bien plus amicale : un bon gros câlin. Une réaction qui a visiblement surpris Eriksen, mais qui offre une belle image entre le miraculé et le jeune anglais de 21 ans.