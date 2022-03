Tim Wellens, huitième aux Strade Bianche: «Le top 10 n’est pas mal, mais j’espérais mieux» (vidéo)

Tim Wellens quitte les Strade Bianche avec une 8e place. « C’est un peu dommage que je n’ai pas fini un peu mieux classé », a reconnu le leader des Lotto Soudal. « Le top 10 n’est pas mal, mais tu espères toujours mieux. Bien que nous ayons fait une belle course d’équipe. Tadej était très fort et personne n’a eu la réponse. »

La chute collective en début de course a provoqué l’abandon de plusieurs coureurs. « « La course a commencé avec cette chute à cause du vent de travers », a expliqué Wellens. « Il y a quelques années, j’en ai fait l’expérience ici aussi. Lorsque le vent souffle si fort et juste sur un chemin où le vent vient de travers, vous savez que ça va être dangereux. J’ai eu la chance de passer, mais tous les membres de l’équipe n’ont pas eu cette chance. Brent (Van Moer, NDLR) a eu une mauvaise chute, par exemple, et nous l’avons perdu. »