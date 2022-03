Le Standard et le SC Charleroi en quête d’un second souffle Revigorés après leur dernier succès face au même adversaire, Carolos et Standardmen monteront sur la pelouse avec l’esprit libéré. De quoi permettre au choc wallon d’être une belle vitrine sportive ?

Mathieu Cafaro connaît l’importance d’un choc wallon. - Belga

Par Ludovic Baeten Publié le 6/03/2022 à 08:05 Temps de lecture: 3 min

Rivaux depuis des lustres, le Standard et Charleroi partagent pourtant des points communs. Le premier étant le nom de leur dernier adversaire : le Beerschot, une lanterne rouge qui aura donné du fil à retordre aux Zèbres et aux Rouches. Sans conséquence fâcheuse, de quoi donner naissance à la seconde similitude, bien plus importante. Car elle se nomme « confiance », celle retrouvée après des moments compliqués : deux défaites de rang pour les Carolos et trois pour les Standardmen. Il était donc temps de vaincre, surtout du côté liégeois, afin de ne plus avoir le mot « descente » dans un coin de la tête. « Nous avons gagné le match qu’il fallait », lâche Mathieu Cafaro, présent en tribunes contre les Rats en raison de son arrivée au cours du mercato hivernal. « Ces trois points ne sont pas seulement essentiels au classement, ils vont aussi nous permettre d’évoluer de manière plus libérée et de nous lâcher car nous n’avons plus rien à perdre. »

Si ce n’est la fierté, le sentiment mis en avant quand les deux entités wallonnes se défient. Malheur au perdant. «C’est le match de la saison pour notre public », a précisé Edward Still lors de la conférence de presse. Des mots bien captés par le médian du Standard. « On m’a parlé du match aller et j’ai aussi été briefé sur l’importance de ces rencontres. Il ne faut pas seulement les jouer, il est primordial de les gagner. Le vestiaire a poussé un ouf de soulagement après la dernière victoire, donc nous sommes prêts à faire quelque chose sur la pelouse de Charleroi. » Répondre en équipe, pour ne pas prendre une raclée comme à l’aller (0-3), pour ne plus voir des supporters envahir le terrain afin d’exprimer leur mécontentement et sceller le forfait de leurs couleurs. Celles qui espèrent avoir enfin mis tous leurs tracas de côté, tant d’un point de vue collectif qu’individuel. « En ce qui me concerne, j’ai l’impression d’avoir trouvé mon second souffle. Je n’avais plus joué depuis six mois et donc, j’ai eu un coup de mou, même aux entraînements. J’en ai discuté avec le préparateur physique et nous avons trouvé des solutions. Désormais, je me sens prêt pour les derniers matches, ceux qui doivent nous permettre de retrouver de la joie car, à moins d’une immense catastrophe, le club est sauvé. »