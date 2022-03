Port du masque à l’école, CST dans l’horeca: ils ne sont plus obligatoires dès ce lundi

Le Comité de concertation a décidé de passer en code jaune à partir du lundi 7 mars. L’urgence épidémique sera également levée la semaine prochaine et la phase fédérale du plan national d’urgence décrété le 13 mars 2020 au début de la crise du covid prendra fin.

Le masque

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans l’enseignement mais le port du masque reste obligatoire à partir de 12 ans dans les établissements de soins tels que les hôpitaux et les maisons de repos, et dans les transports en commun.