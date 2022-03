Seraing prend une raclée contre Bruges

Trois minutes pour résumer la rencontre et voir Andreas Skov Olsen ouvrir le score, en totale décontraction, mais surtout parce que la concentration n’était pas présente au cœur de la défense de Seraing. « Nous savons que le match sera compliqué mais nous ferons tout pour tenir le plus longtemps possible. » Jean-Louis Gérard avait pourtant décoché un discours encourageant avant le début des débats. Mais quand on admire son adversaire au lieu de simplement le respecter, l’implacable réalité vient vous fouetter le visage, sans vergogne ni retenue.