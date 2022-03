Coronavirus: où faudra-t-il encore porter le masque ce lundi? (infographie)

Les différents gouvernements ont entériné vendredi la fin, au bout de près de deux ans, de la phase fédérale de gestion de la crise provoquée par le coronavirus avec ses corollaires de mesures anti-Covid, en approuvant le passage dès lundi en « code jaune » dans le baromètre corona.

Le Covid Safe Ticket et les restrictions vont ainsi disparaître dans le secteur horeca et dans les événements. C’est aussi la fin de la situation d’urgence épidémique et de la phase fédérale du plan national d’urgence déclenché le 13 mars 2020, a ajouté le chef du gouvernement en rappelant combien la Belgique avait souffert du Sars-Cov-2, avec plus de 30.000 morts enregistrés.