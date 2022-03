Serie A: un duel au sommet pour prendre la tête du championnat entre Dries Mertens et Alexis Saelemaekers

D’un côté, les coéquipiers d’Alexis Saelemaekers restent sur trois nuls consécutifs. Deux en championnat et l’un en Coupe d’Italie face à son voisin intériste. De l’autre côté, Naples et Dries Mertens se sont imposés face à la Lazio la semaine dernière après avoir enchaîné quatre matchs sans victoire. Au classement, Naples et Milan sont à égalité de points mais Naples est en tête grâce à une meilleure différence de buts.

Les Belges en guise de joker

Alexis Saelemaekers ne devrait pas être titularisé d’entrée par Stefano Pioli, son entraîneur à Milan. Junior Messias, ancien joueur de Crotone est souvent préféré à l’international belge passé par Anderlecht. Cependant, même si le ballottage est défavorable pour l’ailier belge, Alexis Saelemaekers devrait monter en seconde mi-temps comme il est coutume avec son entraîneur italien. L’ailier de 22 ans a pris part à tous les matchs de Serie A, donnant 3 passes décisives et inscrivant 1 seul petit but. Pour Dries Mertens, la situation est plus au moins la même. L’ailier de 34 ans a pris part à 20 matchs de Serie A, et est régulièrement titularisé d’entrée. Cependant, comme pour Saelemaekers, Dries Mertens ne devrait pas jouer d’entrée lors de ce match opposant le Napoli à Milan.