GP Jean-Pierre Monseré: Timothy Dupont, favori à la victoire finale, doit déclarer forfait

En 2021, Tim Merlier avait remporté cette course d’un jour.

Timothy Dupont et Dorian De Maeght n’ont pas pris le départ dimanche à Hooglede de la 11e édition du GP Jean-Pierre Monseré cycliste (1.1). Les deux coureurs de la formation Bingoal-Pauwels Sauces WB ont été malades dans la nuit de samedi à dimanche. Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) a lui aussi dû renoncer après avoir souffert de troubles gastriques.

"Timothy Dupont et Dorian De Maeght sont tombés malades entre samedi et dimanche. Ils n'ont pas pu prendre le départ et nous les avons donc laissés de côté", a déclaré le directeur sportif Jean-Denis Vandenbroucke.