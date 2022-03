Invasion de l'Ukraine - Suspension de Visa et Mastercard: des banques russes se tournent vers la Chine

Les cartes bancaires Visa et Mastercard russes ne seront plus valables à l'étranger, et les cartes émises à l'étranger ne fonctionneront plus en Russie, avaient annoncé ces deux sociétés samedi.

Pour que les Russes puissent disposer de cartes de paiement à l'étranger, des banques russes ont dit dès dimanche travailler pour lancer des cartes UnionPay, le système russe Mir n'étant lui fonctionnel que dans une poignée de pays du monde.