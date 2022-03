La magnifique histoire derrière cet échange de maillot après un match de MLS (vidéo)

Ce week-end, le Galaxy de Los Angeles affrontait le club de Charlotte FC dans la conférence ouest de la MLS. A la fin du match, remporté par le Galaxy, Sacha Kljestan, ancien joueur d’Anderlecht a échangé son maillot avec Chris Hegardt, jeune milieu de terrain de Charlotte FC. Derrière cet échange assez banal, se trouve une belle histoire qui lie les deux joueurs.

En 2010, Sacha Kljestan, qui était encore un joueur de Chivas USA a rendu visite à Chris Hegardt, jeune qui n’avait que huit ans à l’époque et à qui on avait diagnostiqué un cancer. Sacha Kljestan a également offert un maillot au jeune Chris. Douze ans plus tard, Chris Hegardt qui a vaincu son cancer joue désormais pour Charlotte FC et ce depuis janvier 2022. A la fin du match entre le Galaxy et Charlotte FC, Sacha Kljestan et Chris Hegardt se sont donc retrouvés et ont échangé leur maillot. Après cette nouvelle rencontre, l’ancien Anderlechtois a posté deux photos sur Twitter où on le voit, avec sa compagne, rendre visite à Chris Hegardt à l’hôpital pour enfants à Los Angeles. La boucle est bouclée.