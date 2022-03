Tirreno-Adriatico : Tadej Pogacar, favori pour le classement final

L’an dernier Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar avaient animé la «Course des deux mers». Cette année, van der Poel et van Aert sont absents. On peut s’attendre à voir Evenepoel assumer le rôle de dynamiteur. Quant aux autres candidats si ce n’est à la victoire au moins au podium il faut citer Jonas Vingegaard, lauréat de la Drôme Classic, où les coureurs de Ineos Grenadiers Richard Carapaz et Richie Porte. Les Espagnols Enric Mas et Miguel Angel Lopez sont aussi attendus. Pogacar pourra lui compter sur l’aide de Davide Formolo, Rafal Majka et autre Marc Soler. Côté belge, outre Evenepoel, Tim Wellens, le meilleur noir-jaune-rouge samedi à Sienne, Tim Merlier et Greg Van Avermaet semblent en mesure de s’illustrer. Tiesj Benoot a lui dû déclarer forfait après sa chute samedi sur les «Strade».

Les 13,9 km contre le chrono lundi devraient avec leur profil plat convenir au champion du monde la spécialité Filippo Ganna, mais Evenepoel sera suivi avec intérêt. La plus longue étape mardi, 219 km, est dessinée pour les sprinters. Mercredi à Terni ce devrait encore être favorable aux lévriers du peloton où les Mark Cavendish, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Arnaud Démare, Tim Merlier et autre Elia Viviani vont se régaler. La 4e étape, jeudi, abordera les Apennins et un triple passage de la montée vers Bellante (3,8 km à 7%) où sera jugée l’arrivée.