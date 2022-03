Premier League : à quelques heures du derby de Manchester, Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani seraient forfaits pour la rencontre

La période est de plus en plus compliquée pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Muet depuis plusieurs matchs, l’attaquant portugais ne devrait pas être présent face à Manchester City ce dimanche soir. Edinson Cavani et l’international portugais devraient rester sur la touche pour cause de blessure.

C’est The Athletic qui a donné la nouvelle ce dimanche midi. Blessés, Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo ne devraient pas être convoqués lors du Derby de Manchester qui a lieu ce dimanche soir. Le journal espagnol AS, explique que Cristiano Ronaldo ne faisait parti des vingt-et-un joueurs présents l’hôtel Lowry, lieu habituel des retraites d’avant-match des Red Devils.