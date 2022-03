Guerre en Ukraine : le très beau geste de deux équipes danoises qui montrent leur soutien à l’Ukraine

Les marques d’affection et de soutien envers l’Ukraine continuent d’être nombreuses à travers le monde. Ce dimanche, deux équipes danoises de première division se sont unies pour envoyer des marques de soutien à l’Ukraine. Avant la rencontre, les deux équipes ont porté un maillot spécial.

Odense et Sönderjyske ont conçu avec l'équipementier Hummel plusieurs t-shirts aux couleurs ukrainiennes. Ce partenariat a été également réalisé avec Amnesty International Danemark. Chaque maillot comportait une lettre et le tout forme le message en dix lettres STOP THE WAR. Avant le début du match, les deux équipes ont porté ces différents maillots. Le onzième joueur, portait de son côté un t-shirt sur lequel était imprimé le symbole de la paix.