Trois jours de stream pour la bonne cause

Minecraft, GTA, league of Legends, etc. Entre jeudi et dimanche, 45 streamers et streameuses issus de la francophonie joueront en direct à un large éventail de jeux afin de récolter des dons pour Amnesty. C’est déjà la 7e année que les Players du Dimanche organisent le TVG, le televideogames. Un téléthon sur la plateforme de streaming en direct Twitch.

Les producteurs de contenus se retrouveront donc physiquement pendant trois jours à l’hôtel Bedford, en plein centre de la capitale. Ils se relayeront pendant 75 heures, jouant en direct, discutant avec le public et incitant leurs communautés à mettre la main à la poche pour la bonne cause.