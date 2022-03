D1A: grâce un doublé de l’inévitable Michael Frey, l’Antwerp renverse le Beerschot (2-1)

Le Beerschot a cependant mené en première mi-temps avec Joren Dom qui a trompé le gardien Anversois peu avant la fin de la première mi-temps. En seconde mi-temps, l’Antwerp s’est créé plusieurs occasions avant que Michael Frey n’égalise pour les siens en inscrivant son 21ème but de la saison en Pro League sur un service de Michel-Ange Balikwisha.

Les Anversois ont renversé une équipe du Beerschot qui aurait pu créer la surprise. Le Beerschot a mené pendant plus de soixante minutes avant de finalement s’écrouler en deuxième période.

Les esprits se sont un peu échauffés à la 72ème minute quand Thibaut De Smet a reçu une deuxième carte jaune synonyme d’exclusion. Dix minutes plus tard, Michael Frey, encore lui, a donné le but de la victoire à son équipe.

Au classement, l’Antwerp s’assure de sa troisième place et reste au contrat de l’Union Saint-Gilloise et du Club Bruges. Avec 56 points en 30 rencontres, les Anversois se trouvent à 4 points des Brugeois et onze points des Unionistes.