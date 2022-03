Remco Evenepoel découvre Tirreno-Adriatico: «Impatient et curieux de me mesurer aux meilleurs coureurs»

« C’est toujours un objectif de gagner », a-t-il répondu dimanche après-midi lors d’un événement presse en ligne. « Mais l’opposition est si forte ici que je ne peux pas me prononcer. Beaucoup de choses peuvent se passer dans une course à étapes d’une semaine et demain (lundi, ndlr) sera déjà un premier rendez-vous important. Ce n’est qu’après qu’on pourra penser au classement. »

Avec quel état d’esprit aborde-t-il la « Course des deux mers » ? « Il y a une sorte de nervosité saine. C’est une marche plus haute que le Tour de Valence et le Tour de l’Algarve. Avec Paris-Nice, c’est l’un des deux grands rendez-vous des épreuves d’une semaine. Je suis vraiment curieux et impatient de me mesurer aux meilleurs coureurs. »