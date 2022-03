La princesse Esmeralda veut déboulonner les symboles coloniaux

La princesse Esmeralda persiste et signe : les statues de son aïeul Leopold II doivent être retirées de l’espace public. Ces symboles de la domination coloniale sont « heurtants » pour les communautés qui subissent le racisme, estime-t-elle.

La fille cadette de Leopold III s’était déjà exprimée de la sorte en janvier dans un article publié par Brussels Times, journal s’adressant aux expatriés qui résident dans la capitale belge. Elle visait les monuments commémorant les acteurs de la colonisation. « Nous devrions retirer ces statues. Elles glorifient les hommes -et oui, c’était tous des hommes- qui étaient les suprémacistes blancs et ont apporté la mort et la souffrance aux personnes originaires de si nombreux pays en Afrique, Asie et dans les Amériques », déclarait-elle alors.