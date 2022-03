Wout van Aert et Jumbo-Visma frappent fort lors de la première étape de Paris-Nice

Les Jumbo-Visma ont frappé fort en s’offrant un triplé dans la 1e étape de Paris-Nice (WorldTour), qui s’est élancée et s’est terminée à Mantes-la-Ville, après 159,8 km de course, dimanche dans les Yvelines. Wout van Aert, Primoz Roglic et Chirstophe Laporte se sont présentés groupés sur la ligne d’arrivée, franchie en premier par le Français, devant le Slovène et le champion de Belgique.

Roglic, van Aert et Laporte ont placé une accélération à 6 km de l’arrivée, dans la dernière ascension de la Côte de Breuil-Bois-Robert. Le trio Jumbo-Visma, avec le champion olympique du contre-la-montre et le vice-champion du monde du chrono, a creusé l’écart, passant la flamme rouge avec 25 secondes d’avance sur le peloton.