Vandalisme: la Stib est confrontée à la prolifération des graffitis

L’intérieur fait un peu penser à un immense Ikea. L’image d’une énorme ruche tient aussi la route. Dans les vastes allées du dépôt de Haren, conducteurs, techniciens, ouvriers et employés se croisent en effet dans un murmure bourdonnant. Le site de 31 hectares regroupe 1.550 collaborateurs de la Stib. La palette de métiers se révèle large. Elle surprend parfois. Khalid Raissouni et David Dozinel remplissent ainsi la fonction de garnisseurs. Dans leur atelier, où s’entassent les machines à coudre, l’équipe de quatre garnisseurs se concentre sur la réparation de sièges. « Je suis là depuis 18 ans et je n’avais jamais vu ça ! », s’exclame David Dozinel. « Avant, c’était un coup de cutter ou un graffiti. Depuis un certain temps, même la mousse est enlevée. Ils ont vraiment dû s’acharner. C’est exagéré. »