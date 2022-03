Ukraine: Poutine dit à Macron qu’il atteindra ses objectifs «soit par la négociation, soit par la guerre» (direct)

Emmanuel Macron a trouvé Poutine « très déterminé à atteindre ses objectifs », dont « ce que le président russe appelle la dénazification et la neutralisation de l’Ukraine » ainsi que la reconnaissance de l’indépendance de la Crimée et du Donbass.

Vladimir Poutine a affirmé dimanche à Emmanuel Macron qu’il « atteindrait ses objectifs » en Ukraine, « soit par la négociation, soit par la guerre », a indiqué l’Elysée, à l’issue d’un entretien téléphonique d’1H45 entre les présidents russe et français.

Vladimir Poutine a également « nié que son armée prenne des civils pour cibles ». Il a affirmé que « la responsabilité revenait aux Ukrainiens de laisser partir la population des villes encerclées », le président français lui répondant que « l’armée qui attaque est l’armée russe » et n’avoir « pas de raison de croire que les armées ukrainiennes mettaient les civils en danger ».

Evacuation de Marioupol suspendue

Un peu plus tôt ce dimanche, on apprenait que la deuxième tentative d’évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique du sud-est de l’Ukraine encerclé par les forces russes et leurs alliés, avait été « interrompue ».

Les Ukrainiens ont affirmé que les Russes avaient poursuivi leurs tirs alors que les civils se rassemblaient pour former un convoi, tandis que les Russes ont accusé les défenseurs de la ville d’avoir utilisé les civils comme « boucliers humains ».

Odessa prochaine ville visée ?

Au 11e jour de l’invasion russe de l’Ukraine, plus d’1,5 million de personnes ont déjà fui le pays, selon l’ONU. Des centaines de civils ont été tués et aucun signe d’accalmie n’apparaît. Au contraire, la Russie « se prépare à bombarder Odessa », un port de près d’un million d’habitants, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant un potentiel « crime historique » contre cette ville cosmopolite, toute proche de la frontière moldave où affluent les réfugiés.