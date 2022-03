Lotte Kopecky change de format

Dans le milieu, on dit souvent d’elle qu’elle ressemble à une « Van Aert au féminin ». Elle en partage en tout cas l’âge et donc, une maturité athlétique de mieux en mieux exploitée, et surtout une polyvalence dont la richesse n’est plus à démontrer.

Lotte Kopecky, elle aussi vêtue des trois couleurs nationales, assume le leadership du cyclisme féminin dans notre pays, a fortiori depuis le retrait (tout récent) de Jolien D’hoore. Un statut que la cycliste originaire de Rumst intègre avec de plus en plus de légèreté et d’aplomb. Samedi en Toscane, au sommet de cette Via Santa Catarina pavée de souffrance, elle a ainsi remporté la plus belle victoire de sa carrière, devenant la première Belge à inscrire son nom au palmarès des Strade Bianche. Incrédule, tête entre les mains sur cette Piazza del Campo d’une écrasante majesté, Lotte Kopecky repassait le film d’une « course parfaite ». Une première offensive à vingt bornes du but, sur un sterrato couvrant les visages d’une poussière couleur albâtre ; une réaction pleine d’opiniâtreté pour accrocher le sillage de la grandissime favorite, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (lauréate du Nieuwsblad une semaine plus tôt) ; et in fine un sprint parfaitement géré dans l’ascension ultime, lui ouvrant les portes de la ville de Sienne et d’un succès cathartique.