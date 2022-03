Tadej Pogacar ne se refuse rien

Le champion le plus moderne du monde est celui qui court le plus à l’ancienne, rappelant le plus grand de tous, Merckx. Sa passion pour toutes les courses l’autorise à rejoindre, peut-être un jour, l’inaccessible meilleur coureur de tous les temps.

Les esprits étaient encore sous le choc d’un double uppercut, dimanche, quand sonnaient les cloches d’un village toscan à l’autre, sous les frimas de gelées bien tardives dans cette région de vignes, de pins et d’oliviers. Les images de la chute de Julian Alaphilippe avaient fait le tour du monde et des réseaux sociaux, avant qu’on puisse prendre son pouls sur la piazza del Campo et qu’il rassure d’un simple : « J’ai mal au dos, mais rien de cassé. J’ai surtout très froid, si vous pouvez revenir demain ? »

L’autre choc anesthésia les suiveurs et le peloton bien plus longtemps. Le coup de folie tenté et réussi par Tadej Pogacar aux Strade Bianche replongea les nostalgiques dans ce cyclisme à l’ancienne, aussi beau qu’insolite, en distinguant dans les jambes de cet ahurissant phénomène, des similitudes avec les plus grands mais, surtout, le plus grand de tous, le nôtre, rien qu’à nous, Eddy Merckx bien évidemment.