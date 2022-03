Faïz Selemani répond aux insultes des supporters de l’Union par un doublé: «Au fond, ils m’aiment encore beaucoup...»

« Comme lors du match aller, j’ai reçu beaucoup de sifflets et d’insultes. Mais la meilleure façon de répondre, c’est sur le terrain. Et c’est ce que j’ai fait. Je pense qu’ils m’ont tellement aimé qu’ils ont fini par me détester suite à tout ce qu’il s’est passé. C’est en tout cas comme cela que je le vois. S’ils s’en foutaient de moi, ils ne me calculeraient pas aujourd’hui, ils ne me siffleraient pas. Mais je pense qu’au fond, ils m’aiment encore beaucoup. »

Cette rencontre était d’autant plus particulière pour l’international comorien qu’il retrouvait un de ses grands amis, Teddy Teuma. « En plus, on était tous les deux capitaines. On est très proche en dehors du football et on a d’ailleurs passé toute la semaine dernière ensemble. »