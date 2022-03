Une merveille d’Undav a redonné le sourire à l’Union

L’Union a déjà vécu de nombreux moments remplis d’émotion cette saison. La 87e minute de la rencontre de ce samedi soir face à Courtrai sera assurément à classer parmi les plus grands et les plus intenses. Alors qu’on se dirigeait vers un deuxième match nul de rang, Deniz Undav s’emparait du ballon, se décalait sur son pied droit et envoyait une frappe stratosphérique en pleine lucarne, médusant le stade des Éperons d’Or. L’attaquant turco-allemand semblait lui-même choqué par ce qu’il venait de réaliser. « J’ai pris la balle et j’ai pensé à ce que ma famille me dit toujours depuis le premier match. Elle me conseille de plus frapper depuis l’extérieur du rectangle. Au début, je pensais que mon tir passait au-dessus. Mais finalement, non, j’ai vu qu’il était bel et bien rentré. »