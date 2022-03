Près de 700 réfugiés ukrainiens ont été enregistrés ce week-end à Bruxelles

L’Office des étrangers a enregistré 699 réfugiés ukrainiens, parmi lesquels 247 ont demandé et reçu un hébergement via Fedasil, a indiqué dimanche soir Benoit Mansy, porte-parole de l’agence fédérale Fedasil. Sur quelque 230 Ukrainiens enregistrés vendredi et près de 160 samedi à l’ancien hôpital Jules Bordet à Bruxelles, environ 180 ont demandé une place d’accueil. Un centre d’urgence a de plus été ouvert dimanche à Molenbeek-Saint-Jean.

« Beaucoup ont déjà des solutions de logement via la famille ou des amis, mais ils se présentent quand même pour s’enregistrer », a expliqué Benoit Mansy. « Les personnes sont ensuite orientées vers les logements proposés par les pouvoirs locaux et les citoyens. (…) Ce sont surtout des mères de famille avec leurs enfants ». Des bus sont mis à leur disposition.