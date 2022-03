L’immense tifo des supporters de Charleroi avant le choc wallon face au Standard (photos et vidéo)

Ce sont deux équipes aux ambitions diamétralement opposées qui se retrouvent ce dimanche au Mambourg. Quasiment assuré du maintien, le Standard est presque déjà en vacances. Mais espérons pour les supporters liégeois que les Rouches auront encore un peu la tête au ballon rond. Parce que, après les terribles incidents qui ont entachés les dernières retrouvailles entre les deux rivaux wallons, pas sûr que les fans du matricule 16 acceptent une nouvelle désillusion face aux Zèbres…

Quoi qu’il en soit, les supporters carolos ont eux aussi décidé de réserver un accueil tendu à leurs grands rivaux. Tendu, mais bien plus pacifique cela dit. Juste avant le coup d’envoi de cette joute, c’est donc un immense tifo qui a été déployé dans les travées du Mambourg, avec une inscription qui a le mérite d’être claire : « Better dead than red » (« Plutôt mort que rouge »).