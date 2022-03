Prix de l’énergie: «La TVA sur le gaz doit passer définitivement à 6%»

Les factures d’énergie vont structurellement exploser. Nous ne sommes plus dans les éléments ponctuels d’il y a quelques mois. » Jean-Marc Nollet annonce que le gouvernement fédéral s’est saisi de la question d’un nouveau soutien aux prix de l’énergie, et que la Vivaldi en débattra cette semaine. Pour rappel, ce sont les écologistes (via la ministre Groen de l’énergie Tinne Van der Straeten) qui sont à l’initiative, avec le ministre des Finances.