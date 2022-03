Le Vlaams Belang obligé de pratiquer la nuance

C’est passé un peu plus inaperçu côté francophone, mais un autre parti manie depuis le début de la crise une langue ambiguë vis-à-vis des événements en Ukraine. C’est le Vlaams Belang. Après l’invasion, le parti d’extrême droite, premier en Flandre dans les sondages, a certes condamné l’attitude russe, mais a immédiatement apporté quelques nuances. « Je vais être très claire : l’invasion militaire d’un Etat souverain est une violation flagrante du droit international, que nous condamnons de la manière la plus ferme », a ainsi indiqué la députée Annick Ponthier à la Chambre juste après l’invasion. « Mais nous devons aussi avoir une oreille pour l’autre récit. Nous devons toujours mettre en balance notre rôle dans ce conflit avec les intérêts de notre population. Nous mettons en garde contre des sanctions irréfléchies qui toucheraient inutilement notre économie et qui pourraient avoir un effet boomerang. »