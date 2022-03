Invasion de l'Ukraine - American Express suspend ses opérations en Russie et au Bélarus

"Les cartes American Express émises dans le monde entier ne fonctionneront plus chez les commerçants ou distributeurs de billets en Russie" et les cartes russes ne seront plus valables à l'étranger, détaille l'entreprise dans un communiqué.

American Express précise mettre également fin à toutes ses opérations commerciales au Bélarus, allié de Moscou.