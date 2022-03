Festival d’animation de Bruxelles: et le gagnant est… «Flee»!

A l’heure où Anima se termine, les organisateurs commencent déjà à tirer quelques enseignements d’une édition hybride (elle s’est déroulée dans les salles mais une partie du programme était aussi accessible sur la plateforme développée l’an dernier), une édition que l’allègement des contraintes sanitaires devait, du 25 février au 6 mars, rendre plus courue que la précédente. « Le public était moins nombreux en salle, notent-ils cependant, avec une fréquentation de 65 % de celle de 2020, qui était une année exceptionnelle. » Elle avait effectivement rassemblé plus de 30.000 personnes à Bruxelles. « Le festival a quand même amené à Flagey près de 20.000 visiteurs, estiment-ils. Avec les chiffres du Palace, de la Cinematek et de toutes les décentralisations en Wallonie et en Flandre, on pense que le chiffre définitif atteindra les 30.000 spectateurs dans les salles. » Quant à la plateforme, elle a encore une fois drainé son lot des spectateurs : « Elle comptabilise plus de 25.000 streams. »