Une barre de fer lancée sur le terrain lors de Charleroi-Standard: «L’arbitre n’a pas jugé ça important», dénonce Nicolas Raskin

C’est désormais une triste tradition : le choc wallon entre le Standard et Charleroi est bien plus disputé dans les tribunes que sur le terrain. Pour leurs grandes retrouvailles après les incidents survenus à Sclessin, où les fans du matricule 16 n’avaient pas hésité à envahir pour lancer des projectiles sur leurs homologues carolos, le Standard et Charleroi se sont quittés dos à dos. Assez triste sur le plan technique, la rencontre a failli s’enflammer… mais dans le mauvais sens du terme !

En effet, dans les dix dernières minutes, les supporters des Zèbres ont jugé intelligent de lancer ce qu’ils avaient sous la main sur la pelouse, lorsqu’un joueur du Standard osait s’approcher un peu trop près de la ligne de touche. Sauf que, et on se demande comment c’est possible au vu des contrôles normalement effectués à l’entrée du stade, un supporter avait… une barre de fer sur lui ! Objet qu’il n’a pas hésité à balancer sur le terrain, et qui a été ramassé par Nicolas Raskin. Ce qui n’était visiblement pas du goût de Jules Van Cleemput, qui n’a pas hésité à s’en prendre au médian liégeois pour ce geste, ni de celui… de l’arbitre, selon les dires du jeune Belge !