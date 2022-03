Evacuation annulée, craintes autour du nucléaire, menaces du Kremlin...: la situation se dégrade en Ukraine (direct)

La population était prise au piège dimanche dans le port assiégé de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, où une deuxième tentative d’évacuation humanitaire a échoué, et dans la région de Kiev où l’armée russe resserre son étau, forçant les civils à fuir pour rejoindre les plus de 1,5 million de réfugiés déjà hors des frontières.

Pour la deuxième journée consécutive, la population a dû renoncer à quitter la ville portuaire de Marioupol, sur la mer d’Azov, qui vit un « blocus humanitaire », selon son maire Vadim Boïtchenko. Celle-ci devait permettre une évacuation jusqu’à Zaporojie, à environ trois heures de route. Mais « nous n’avons pas pu emprunter le couloir humanitaire en raison des bombardements russes », a dit la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk. Le président russe Vladimir Poutine a mis l’échec des évacuations sur le compte des « nationalistes ukrainiens », qui selon lui, ont empêché celle programmée samedi de Marioupol et de Volnovakha, une ville proche.

Inquiétude autour du nucléaire

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a exprimé dimanche sa « profonde inquiétude » à la suite d’informations concernant l’interruption des communications avec la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, dont la Russie s’est emparée vendredi.

Kiev a indiqué que les militaires russes avaient coupé certains réseaux mobiles et internet et que les lignes téléphoniques, les boîtes aux lettres électroniques et les fax ne fonctionnaient plus.

D’après les autorités ukrainiennes, seules les communications par téléphone mobile y sont encore possibles, mais de mauvaise qualité, a précisé l’AIEA. « Je suis extrêmement préoccupé par ces évènements qui m’ont été rapportés aujourd’hui », a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi. « Afin d’être en mesure d’exploiter la centrale en toute sécurité, la direction et le personnel doivent être autorisés à effectuer leurs tâches vitales dans des conditions stables, sans ingérence ou pression extérieure indue. »

Il s’est à cet égard dit « profondément préoccupé » par « la détérioration de la situation concernant les communications vitales entre l’autorité de régulation et la centrale nucléaire de Zaporijjia ».

Odessa prochaine cible ? Kiev en ligne de mire

Sur la mer Noire, c’est désormais Odessa qui préoccupe le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse la Russie de « se préparer à bombarder » ce port de près d’un million d’habitants proche de la frontière moldave. Dans le même temps, les soldats russes se rapprochent de Kiev. D’intenses combats ont eu lieu dans la périphérie de la capitale.

Quant à Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine à 50 km de la frontière russe (est), elle restait la cible d’intenses bombardements qui ont touché une tour de télévision, selon le gouverneur régional Oleg Synegubov.

L’exode se poursuit

Face à l’aggravation de la situation, l’exode s’intensifie. « Plus de 1,5 million de réfugiés venant d’Ukraine ont traversé (la frontière) vers les pays voisins en 10 jours », a indiqué M. Grandi, qui s’attend à ce que le flot augmente encore au fil des jours à venir

.

Echange Macron Poutine

Sur le front diplomatique, les efforts se poursuivent sans succès à ce stade, avant un nouveau round de négociations entre Russes et Ukrainiens prévu lundi.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont également échangé par téléphone ce dimanche. Le président français a trouvé son homologue russe « très déterminé à atteindre ses objectifs », dont « ce qu’il appelle la dénazification et la neutralisation de l’Ukraine », ainsi que la reconnaissance de l’indépendance de la Crimée et du Donbass, a indiqué la présidence française. M. Poutine a déjà prévenu que si l’Ukraine ne se pliait pas à ces exigences, elle pourrait perdre son « statut d’Etat ».

Le Kremlin et l’Ukraine lancent des messages aux Occidentaux

M. Poutine a prévenu samedi que la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine demandée par Kiev mais refusée par l’Otan serait considérée « comme une participation au conflit armé ». Le ministère de la Défense russe a mis en garde dimanche les pays voisins de l’Ukraine contre l’accueil d’avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou, mettant nommément en cause la Roumanie. Cela pourrait être considéré « comme une implication de ces pays dans un conflit armé », a dit son porte-parole Igor Konachenkov.

Du côté ukrainien, M. Zelensky a reproché aux pays occidentaux leur refus d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine et leur réticence à livrer des avions de combat à Kiev. « Nous le répétons chaque jour : fermez le ciel au-dessus de l’Ukraine, fermez-le aux missiles russes, à l’avion russe de combat, à tous ces terroristes », a-t-il lancé.