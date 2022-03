Jean-Marc Nollet: «Il faut réévaluer la question de la sortie du nucléaire»

Le coprésident d’Ecolo annonce qu’il ne demandera pas l’application immédiate du plan de sortie du nucléaire. « Le monde a changé, réétudions la question. » Il demande aussi un soutien à la facture et une accélération de la transition vers le renouvelable.

Après la sidération face aux événements en cours en Ukraine, place à la gestion urgente des conséquences pour la Belgique. Et s’il est un domaine où l’onde de choc va nous atteindre, c’est bel et bien celui des prix et de l’approvisionnement en énergie.

Dans ce domaine très sensible pour son parti, le coprésident d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, entend prendre les devants. Il nous dévoile son positionnement, comme le fait simultanément la ministre Groen Tinne Van der Straeten dans le Standaard, à l’heure où débutent des discussions très difficiles au sein du gouvernement fédéral. « Depuis 10 jours, c’est la guerre en Ukraine », note Jean-Marc Nollet. « Le monde change radicalement sous nos yeux. Tous les pays doivent réévaluer leur stratégie énergétique. Nous devons en tirer rapidement les (premières) leçons et conséquences, avec un regard ouvert. »