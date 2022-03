Enseignement: les changements prévus ce lundi pour la rentrée

Bonne nouvelle pour élèves et corps enseignant. Dès ce lundi 7 mars, les mesures sont allégées dans l’enseignement fondamental et secondaire : le masque n’est plus obligatoire et les activités avec nuitées peuvent reprendre. « Ceux qui souhaitent le garder pour des raisons de santé doivent évidemment être autorisés à le faire » rappelle cependant une circulaire définissant les nouvelles règles.

« Les séjours pédagogiques avec nuitées peuvent reprendre dans le respect des règles en vigueur dans la société. Pour les séjours à l’étranger, les règles en vigueur dans le pays d’accueil s’appliquent au groupe. Avant le séjour, il est recommandé aux enfants et aux accompagnants d’effectuer un autotest.