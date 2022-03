Jean-Louis Garcia après la défaite de Seraing contre Bruges: «Mal au crâne...»

Jean-Louis Garcia avait une idée bien précise en tête au moment d’aborder le match face à l’armada brugeoise. « Nous voulions installer un petit doute chez eux, en résistant le plus longtemps possible ». L’objectif aura tenu trois minutes, de quoi faire voler en éclats toutes les tactiques et autres préparations. « Les événements se sont enchaînés, contre une formation pétrie de qualités et capable de s’installer très haut sur le terrain. J’avais prévenu mes joueurs lors de la vidéo préfaçant le match. Une séquence qui m’a donné mal au crâne tant j’avais des éléments à faire ressortir ». Un constat dur mais juste. De là à se laisser marcher dessus… « Nous avons tenté d’aller dans les duels mais avec une agressivité mal placée. La carte rouge en est un parfait exemple. Il va falloir se maîtriser et mieux discerner les choses. Nous avons multiplié les passes négatives, de quoi nous mettre en difficulté. Face à une formation comme le Club de Bruges, cela se paie cash. Parce qu’ils possèdent des gars susceptibles de faire la différence à n’importe quel moment. Et comme nous sommes en manque de confiance, tout s’effondre rapidement ».