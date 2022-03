«King Kev», nouveau roi de Manchester

Kevin De Bruyne n’a plus grand-chose à prouver en Premier League. Dans les petits comme dans les grands rendez-vous, il répond très souvent présent. Pourtant, ce dimanche, le Diable rouge avait visiblement envie de marquer les esprits pour corriger une anomalie de son parcours à Manchester : s’il s’est montré plusieurs fois décisif face aux douze équipes qu’il a le plus souvent rencontrées en Angleterre, Chelsea et Arsenal en tête, « KDB » avait rarement marqué le derby de la ville de son sceau. Du moins, dans les chiffres : en treize matches face à United, il n’avait marqué qu’un seul but et délivré ce que l’on qualifiera de « demi-assist », en forçant lors d’un match de Coupe de la Ligue un goal contre son camp du Belgo-Brésilien Andreas Pereira.