Nucléaire belge: l’heure est à la maturité. A ne pas gâcher

Que, ce lundi dans Le Soir et De Standaard, le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet et la ministre fédérale Groen de l’énergie Tinne Van der Straeten prennent acte que l’impact de la guerre en Ukraine oblige à repenser la fermeture des deux dernières centrales nucléaires belges, honore les écologistes et leur gestion de leur participation au pouvoir. « Le monde change et nous voulons et devons en tenir compte. On ne s’accroche pas à la hiérarchie définie dans l’accord de la Vivaldi et confirmée en décembre. On doit regarder les plans A (fermeture du nucléaire) et B (prolongation) de la même manière, sans tabou. »

Certains vont se gausser : les verts allaient dans le mur depuis des mois, la hausse des prix conjuguée à l’insécurité géostratégique mondiale les obligeaient à changer de position, tous les autres partis de la Vivaldi avaient viré leur cuti nucléaire et il était devenu suicidaire de faire chuter « leur » gouvernement en pleine guerre.