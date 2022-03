Paris-Nice: le coup fumant de Jumbo-Visma

La démonstration est étincelante. Percutante comme un coup sur la caboche, aussi, tant elle impose le seul écœurement à une concurrence vide de réponse. À Mantes-la-Ville, la formation Jumbo – Visma a essoré le peloton. Dans l’ascension de la côte de Breuil-Bois-Robert, à six bornes de l’arrivée, un intenable trio composé de Christophe Laporte, Primoz Roglic et Wout van Aert n’a absolument toléré personne dans son souffle. Les trois sont partis, définitivement. Ils ont coupé la ligne dans une même photo d’allégresse qui risque bien de se retrouver dans tous les supermarchés néerlandais du principal sponsor de l’équipe. À Christophe Laporte, le nouveau venu chez les Bataves, la victoire et le premier maillot jaune de la Course au Soleil. « Wout m’a dit à un kilomètre que la victoire était pour moi… C’est complètement fou, arriver de la sorte à trois. Honnêtement, ce n’était pas planifié », expose le Français, radieux.