Plus de tension que de foot pour un petit choc wallon

Carolos et Liégeois se sont quittés dos à dos après un duel wallon pauvre en qualité technique, mais avec une tension et une intensité de tous les instants

Alors que les deux équipes sortaient d’une victoire contre la lanterne rouge du Beerschot lors de la dernière semaine, le Sporting de Charleroi et le Standard espéraient confirmer leur renouveau ce dimanche en début de soirée pour un choc wallon qui n’en a finalement eu que le nom si ce n’est pour la tension, grandissante au fur et à mesure de la rencontre. « C’est toujours la guerre un match comme celui-ci, c’est normal s’il y a un peu de sang », soulignait le défenseur carolo Jules Van Cleemput au terme de la partie au micro d’Eleven. « Ce sera un match très intense », avait prévenu Edward Still vendredi. Et il ne s’était pas trompé puisqu’il fut en effet davantage question de tension que de jeu lors de cette rencontre entre deux formations convalescentes malgré leur dernier succès contre des Anversois malades.