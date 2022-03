Elsner après le nul du Standard à Charleroi: «Satisfait de la dynamique actuelle»

Au départ d’une ligne arrière à cinq qui lui offre un meilleur équilibre, avec un trio Sissako – Bokadi – Dussenne très complémentaire et Dewaele et Nkounkou comme pistons efficaces sur les deux flancs, l’équipe liégeoise a enchaîné, quatre jours après l’important succès signé face au Beerschot, un deuxième match sans encaisser de but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 20 août 2021. Après s’être défaits du Beerschot (0-1), ses joueurs l’avaient alors emporté 1-0 contre Ostende.

À l’inverse, les choses sont très compliquées sur le plan offensif, avec un seul but inscrit sur les cinq dernières sorties. « Malgré ce 0-0, ce match a été plaisant », estime Luka Elsner. « Ce n’était pas si simple d’évoluer sur ce terrain qui n’était pas dans un top état. On a globalement livré un très bon match, malgré une période de flottement en deuxième mi-temps où Charleroi a pris le dessus. On a eu des reconversions intéressantes qui auraient pu se solder par quelque chose de plus concret, des situations dont l’une ou l’autre aurait pu faire mouche. Je suis satisfait de la dynamique qu’on a en ce moment, avec un deuxième match disputé sans encaisser, même s’il nous a manqué un petit truc en plus pour passer devant au marquoir ».