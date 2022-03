Edward Still suite au nul face au Standard: «Il y a un petit goût de trop peu»

Il n’en fut toutefois rien et les Carolos ont dû se contenter du point du nul. « C’est un match qui aurait pu tomber d’un côté ou de l’autre. On sait que c’est le type de match, plus il avance sans qu’une équipe ne fasse la différence, plus la tension monte. Et on savait qu’aller à l’abordage en fin de rencontre aurait été dangereux face à une équipe qui se projette très rapidement », expliquait Edward Still après la partie. « Il y a un petit goût de trop peu, mais il faut respecter chaque point pris. »

Mal pris en première période à cause d’une mise en place défensive liégeoise à laquelle les Zèbres « ne s’attendaient pas de la sorte », ils ont rectifié le tir à la pause. « Les ajustements qu’on a effectués à la pause nous ont fait beaucoup de bien, mais on doit aller pouvoir profiter de cette domination pour faire la différence et on n’a pas su tuer le match », poursuivait le technicien du Mambourg.